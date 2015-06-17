بالصور.. محافظ الأقصر يكرم سائقين وعاملي بازار لتصديهم لهجوم الكرنك

كرم، محمد بدر محافظ الأقصر، سائقين وعاملي بازر سياحية ساهموا في التصدي للهجوم الإرهابي الذي استهدف معبد الكرنك الأسبوع الماضي .

> ونقل المحافظ تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب للأطبال السائقين مصطفي عبد النبي و هيثم مرعي يوسف ابراهيم وعاملي البازارات محمد حمدي ورمضان فهيم حسن مشيرا الي موافقته علي تعيينهم بشركة المقاولون العرب ، ووجه الشكر كذلك الي المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب.

> كما منحهم المحافظ درع المحافظة ومكآفات مالية وقام المحافظ خلال الاحتفاء بالابطال بتعويض المتضررين من أصحاب وعمال البازارات وفقا لتقديرات اللجنة المشتركة من المحافظة وأصحاب البازارات والتي حددت حجم الخسائر والتلفيات الناجمة عن الحادث بالبازارات المملوكة لممدوح عويس ومحمد عبد الرحيم عبد الحميد وشعبان عبد الرحمن .

> ووجه المحافظ الشكر لرجال الأمن المساهمين في احباط العملية وهم : النقيب علي عسران والنقيب علاء الشيخ والنقيب اسامة صبري والعقيد خالد يوسف والمقدم خالد الصعيدي مشيرا الي تنظيم احتفالية خلال شهر رمضان يتم خلالها تكريمهم بالتنسيق مع مديرية الأمن.