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كوني دليلة ابنتكِ في العناية بجمالها

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كوني دليلة ابنتكِ في العناية بجمالها كوني دليلة ابنتكِ في العناية بجمالها

الأربعاء 17-06-2015 12:32

تحتاج المراهقات إلى طريقة مختلفة عن السيدات للعناية ببشرتهنّ، وحيث إنّ الوقت المناسب لتوعية الفتيات بشأن الاهتمام بنظافة بشرتهنّ يبدأ من سن صغيرة أي حوالي 10 – 11 عاماً، حين تبدأ الهرمونات بإحداث التغيرات المبدئية يتوجب عليك وكأم اتباع توجيهات خاصة.

1 - كلما نضجت الفتاة يصبح الجلد بحاجة أكبر للعناية، لذلك انتبهي لمواد التنظيف التي تستعملها ابنتكِ المراهقة حتى لا تضر ببشرتها.


2 - شجعيها على غسل وجهها في الصباح وقبل النوم بصابون غني بالكريم؛ فالصابون التجاري الرخيص يسبب جفاف البشرة وتشققها.


3 - من المهم وضع قواعد أساسية تنمي ثقة ابنتكِ بنفسها، وتصبحي صديقتها خصوصاً في أصعب مرحلة تمر بها المراهقة.


والآن إليكِ بعض النصائح العامة التي ينبغي عليكِ الاهتمام بها:
1- تأكدي من أنّ الماكياج الذي تختاره ابنتكِ مناسب للون بشرتها ولعمرها.


2- إذا كانت بشرة ابنتكِ حساسة، تجنبي أنواع الماكياج التي تحبس الرطوبة أو تغلق المسامات.


3- شجعيها على الاهتمام بمظهرها ونظافتها الشخصية.


4- شجعيها على الاهتمام بنظافة شعرها وتسريحه بطريقة تلائم عمرها.


5- دعيها تحافظ على أدواتها الشخصية، وعدم تبادل أدوات الماكياج مع صديقاتها، وعدم استعمال مناشف الآخرين.


6- علميها أنّ الجمال الحقيقي هو الجمال الداخلي، ولا تحاولي منعها من محاولة استعمال الماكياج، فهذه مرحلة مهمة لكل فتاة.


7- علميها على تنظيف أسنانها؛ لأنّ الأسنان جزء مهم في الجمال.


وأخيراً تأكدي من أنّ ابنتكِ تقوم بتنظيف وجهها قبل النوم، وتزيل الماكياج قبل الذهاب إلى المدرسة أيضاً.

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سيدتي