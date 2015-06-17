كوني دليلة ابنتكِ في العناية بجمالها

تحتاج المراهقات إلى طريقة مختلفة عن السيدات للعناية ببشرتهنّ، وحيث إنّ الوقت المناسب لتوعية الفتيات بشأن الاهتمام بنظافة بشرتهنّ يبدأ من سن صغيرة أي حوالي 10 – 11 عاماً، حين تبدأ الهرمونات بإحداث التغيرات المبدئية يتوجب عليك وكأم اتباع توجيهات خاصة.

1 - كلما نضجت الفتاة يصبح الجلد بحاجة أكبر للعناية، لذلك انتبهي لمواد التنظيف التي تستعملها ابنتكِ المراهقة حتى لا تضر ببشرتها.



2 - شجعيها على غسل وجهها في الصباح وقبل النوم بصابون غني بالكريم؛ فالصابون التجاري الرخيص يسبب جفاف البشرة وتشققها.



3 - من المهم وضع قواعد أساسية تنمي ثقة ابنتكِ بنفسها، وتصبحي صديقتها خصوصاً في أصعب مرحلة تمر بها المراهقة.



والآن إليكِ بعض النصائح العامة التي ينبغي عليكِ الاهتمام بها:

1- تأكدي من أنّ الماكياج الذي تختاره ابنتكِ مناسب للون بشرتها ولعمرها.



2- إذا كانت بشرة ابنتكِ حساسة، تجنبي أنواع الماكياج التي تحبس الرطوبة أو تغلق المسامات.



3- شجعيها على الاهتمام بمظهرها ونظافتها الشخصية.



4- شجعيها على الاهتمام بنظافة شعرها وتسريحه بطريقة تلائم عمرها.



5- دعيها تحافظ على أدواتها الشخصية، وعدم تبادل أدوات الماكياج مع صديقاتها، وعدم استعمال مناشف الآخرين.



6- علميها أنّ الجمال الحقيقي هو الجمال الداخلي، ولا تحاولي منعها من محاولة استعمال الماكياج، فهذه مرحلة مهمة لكل فتاة.



7- علميها على تنظيف أسنانها؛ لأنّ الأسنان جزء مهم في الجمال.



وأخيراً تأكدي من أنّ ابنتكِ تقوم بتنظيف وجهها قبل النوم، وتزيل الماكياج قبل الذهاب إلى المدرسة أيضاً.