7 طرق للحمل بطفل قوي

جسمك يعرف ما عليه القيام به، فحاولي الاسترخاء والاستمتاع بهذه الفترة، ولكن يمكنك القيام بتغييرات بسيطة لضمان نمو طفلك في أفضل بيئة. فهناك أساسيات مثل المواظبة على الحركة ، الراحة واتباع نظام غذائي صحي، فجربي هذه الأفكار الجديدة:

1- وازني مستويات التوتر

لمجرد أنك حامل لن تصبح حياتك أقل توتراً فجأة، والغثيان الصباحي وتقلب المزاج سيضيفان توتراً على ضغط العمل. وقد تتمكن هرمونات التوتر والاسترخاء من اختراق المشيمة، والتأثير على دماغ طفلك الذي ينمو، فقد أثبتت أبحاث مصدرها جامعة دينفر، الأميركية أن الأمهات بمستويات أقل من هرمون التوتر «الكوتيزول» رزقن بأطفال أقل عصبية، ولكن قليلاً من التوتر قد يكون مفيداً، وفقاً للأخصائية النفسية ميا سكوتلاند: فهرمون التوتر يرسل المزيد من الدم لقلب الطفل ودماغه وكليتيه.



2- تناولي أطعمة منخفضة السكر

إن تناول أطعمة منخفضة السكر يوازن نسبة الغلوكوز في دمك، حسب نصيحة خبيرة التغذية لفترة الحمل سايدي بيلي، فأطعمة مثل الخضراوات الورقية ورقائق الفطور والجوز والبقول كلها منخفضة السكر، ما يعني أنها تحرر الطاقة ببطء، وتبقي مستوى السكر في الدم متوازناً. قد يساعدك هذا مع الغثيان الصباحي، كما أنه أمر مهم لتطور الطفل، فاحرصي على تناول وجبات خفيفة مثل كعك الشوفان والحمص والجوز البرازيلي واللوز.

3- استمعي إلى موسيقى تشعرك بالسعادة

يؤكد الخبراء أن سماع أغانيك المفضلة أكثر فعالية. فالموسيقى تطلق هرمونات السعادة في دماغه مثل السيروتونين والأندورفين. وباختيار موسيقاك المفضلة ستصل هذه الهرمونات طفلك جرعة مضاعفة من السعادة.

4- تناولي فيتامين د

بينت دراسة حديثة أن ارتفاع فيتادين د لدى النساء الحوامل تعني أطفالاً أقوى وكتلة عضلية وقبضة أفضل، علماً بأن إمضاء عشر دقائق في الصيف خارجاً بذراعين مكشوفين ونصف ساعة شتاء تمدك بعشر ميكروغرامات إضافية من الفيتامين.

5 - مارسي الرياضة

إن ممارسة الرياضة لأكثر من 45 دقيقة يرهق الجسد، لذا فممارستها على مرتين أو ثلاث لمدة 5 أو 6 دقائق ككل ستساعد دورتك الدموية، وتناسق العضلات واللياقة.

6- لا تتعرضي للتلوث

هنا حاولي تجنب الخروج ساعة الازدحام وانتقي شوارع خلفية هادئة. ساعدي جسدك على المقاومة بتناول فاكهة وخضراوات مضادة للأكسدة مثل الكرنب والفلفل والكيوي والبروكلي والطماطم.

7- جربي الثلاثي المعزز للدماغ

وذلك مثل حمض الفوليك والحديد، هناك عناصر غذائية مهمة لنمو الطفل خلال الحمل، ومن أكثرها أهمية ثلاثة : حمض DHA الدهني الموجود بالسمك، والكولين الموجود بالسمك والدجاج والبيض، واليود في منتجات الألبان والبيض والسمك.

ولكن للاستفادة منها عليك تناولها مع الأطعمة المناسبة، فعلى سبيل المثال حمض DHA أكثر فعالية مع فيتامين E، واليود مع السيلينيوم المتوفر في البذور، والجوز والخبز كامل الحبوب، والكولين مع حمض الفوليك.

ومن الأطعمة المعززة لدماغ الطفل سمك التونا، وسلطة السبانخ والهليون مع بذور عباد الشمس وصلصة الحمضيات.

