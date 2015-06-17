إصابة 8 بطلقات نارية وخرطوش فى مشاجرة بالبرلس كفر الشيخ

شبت منذ قليل مشاجرة بين 4 عائلات بمدينة برج البرلس التابعة لمحافظة كفر الشيخ لخلافات على أراضٍ فيما بينهم ما أدى لإصابة 8 بطلقات خرطوش وطلقات نارية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأكد شهود عيان أن المصابين 8 أشخاص تم نقل 3 منهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وتحويل 5 مصابين إلى مستشفى بلطيم، وتواجد عدد من رجال الأمن للسيطرة على الموقف والفصل بين العائلات المتشاجرة.
وتلقت غرفة عمليات مركز إسعاف بلطيم إشارة بوجود مشاجرة بين العائلات ووجود مصابين بطلق نارى، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف وتم نقل 5 من المصابين إلى مستشفى بلطيم المركزى لتلقى العلاج اللازم.
وأكد شهود عيان أن المصابين 8 أشخاص تم نقل 3 منهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وتحويل 5 مصابين إلى مستشفى بلطيم، وتواجد عدد من رجال الأمن للسيطرة على الموقف والفصل بين العائلات المتشاجرة.
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