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إصابة 8 بطلقات نارية وخرطوش فى مشاجرة بالبرلس كفر الشيخ

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إصابة 8 بطلقات نارية وخرطوش فى مشاجرة بالبرلس كفر الشيخ إصابة 8 بطلقات نارية وخرطوش فى مشاجرة بالبرلس كفر الشيخ
شبت منذ قليل مشاجرة بين 4 عائلات بمدينة برج البرلس التابعة لمحافظة كفر الشيخ لخلافات على أراضٍ فيما بينهم ما أدى لإصابة 8 بطلقات خرطوش وطلقات نارية.

وتلقت غرفة عمليات مركز إسعاف بلطيم إشارة بوجود مشاجرة بين العائلات ووجود مصابين بطلق نارى، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف وتم نقل 5 من المصابين إلى مستشفى بلطيم المركزى لتلقى العلاج اللازم.

وأكد شهود عيان أن المصابين 8 أشخاص تم نقل 3 منهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وتحويل 5 مصابين إلى مستشفى بلطيم، وتواجد عدد من رجال الأمن للسيطرة على الموقف والفصل بين العائلات المتشاجرة.
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