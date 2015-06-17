التحفظ على معدات بناء لستة عقارات مخالفة بالإسكندرية

شن حى شرق اليوم برئاسة اللواء سعيد الفوال رئيس الحى والمهندسة حنان محمد شعبان معاون رئيس الحى حملة لإزالة إشغال الطريق وتم التحفظ على معدات بناء العقارات الآتية، العقار رقم 19 شارع القس ميخائيل وتم التحفظ على عدد 8 باب خشب عدد 1 ماتور ونش، 2 برويطة العقار رقم 33 لافيزون بوكلى.

كما تم التحفظ على 1 ماتور ونش، 5 باب خشب، 1 برويطة العقار رقم 64 شارع لافيزون، وتم التحفظ على 1 ماتور ونش، 1 كمبروسر 2 برويطة ، 2 كوريك العقار رقم 6 شارع المعتصم العباسى الضاهرية، وتم التحفظ على 1 لفة حديد، شارع لافيزون مع شارع الفيومى، تم التحفظ على عدد 2 برويطة، العقار رقم 13 شارع الفيومى تم التحفظ على 3/4 طن حديد.