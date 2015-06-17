' جوارديولا ليس مقتنعا بشفانشتايجر.. ربما عليه الرحيل إلى يونايتد '

على باستيان شفانشتايجر نجم بايرن ميونيخ الرحيل إلى مانشستر يونايتد بحسب رؤية أحد أيقونات النادي البافاري لوثار ماتيوس.

شفايني يعاني من أمرين في بايرن: الأول أنه يشارك أحيانا في مركز غير مركزه كلاعب وسط مدافع، والثاني أنه يجلس بديلا في وجود شابي ألونسو وفيليب لام وتياجو ألكانتارا ومع كثرة إصاباته.

لكن ماتيوس بطل العالم 1990 صرح اليوم الثلاثاء "من الواضح أن بيب جوارديولا مدرب بايرن ميونيخ مقتنع بشابي ألونسو أكثر. لا يبدو مقتنعا بشفانشتايجر".

وتابع "من حق شفايني أن يلعب في المركز الذي يفضله. ومن حق شفايني أن يقلق من قلة عدد المباريات التي يخوضها في الموسم".

وأردف "ربما على شفانشتايجر الرحيل إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف".