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لابورتا في فيديو ترشحه لرئاسة برشلونة: فلنرجع إلى الأصل.. مدرسة كرويف

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لابورتا في فيديو ترشحه لرئاسة برشلونة: فلنرجع إلى الأصل.. مدرسة كرويف لابورتا في فيديو ترشحه لرئاسة برشلونة: فلنرجع إلى الأصل.. مدرسة كرويف

العودة إلى الأصول والعمل على قطاع الناشئين "ماسيا" من جديد مع اللعب بفكر ومدرسة الأيقونة الهولندية يوان كرويف. هذه هي الوعود التي يقدمها خوان لابورتا وهو يترشح لرئاسة برشلونة.

لابورتا أصدر يتحدث فيه إلى 109 ألفا و600 مسموح لهم التصويت في انتخابات نادي برشلونة.

وقال لابورتا في الفيديو: "أشعر بأني جاهز أكثر من أي وقت مضى لهذه المهمة".

وتابع "أملك خبرة أكبر. لدي عيوبي لكن أيضا لدي المبادئ الأساسية التي تعرفونها جميعا".

وعدد "عهد كرويف. لاماسيا. كتالونيا. يونيسيف. منظمة محترفة تعمل بشكل رائع ومتكامل. هذا هو ما نعد به مجددا".

من 2003 وحتى 2010 عمل لابورتا رئيسا لبرشلونة، في عهده جاء جوسيب جوارديولا ورونالدينيو وفاز البلوجرانا بالليجا 4 مرات وبالكأس مرة وبالسوبر 3 مرات وبدوري الأبطال مرتين.

برشلونة فاز بكأس العالم للأندية مرة وبالسوبر الأوروبي في أخرى.

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فيديو اليوم السابع

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