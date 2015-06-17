دعوى قضائية جديدة تتهم رئيس برشلونة ونيمار بالفساد

(إفي): قبل قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية خوسيه دي لاماتا اليوم الأربعاء النظر في دعوى رفعتها شركة "ديس" (DIS) البرازيلية، التي تمتلك جزء من حقوق المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، ضد كل من اللاعب ورئيس نادي برشلونة المستقيل جوسيب ماريا بارتوميو، وتتعلق بجرائم فساد واحتيال.

وذكرت مصادر قضائية لـ(إفي) أن الدعوى موجهة أيضا ضد نادي برشلونة ورئيسه السابق ساندرو روسيل، ووالد نيمار، ونادي سانتوس البرازيلي ورئيسيه الحالي لويس ألفارو دي أوليفيرا والسابق أوديليو رودريجيز.

وكانت "ديس" (صندوق استثمارات برازيلي) قد فشلت في محاولاتها لأن تندرج شكواها ضمن القضية التي كانت تنظرها المحكمة الوطنية الإسبانية حول التعاقد مع نيمار، والتي أحيلت إلى محاكم برشلونة لتنظر بها، فقدمت الآن دعوى جديدة تشير خلالها إلى أنها تعرضت لاحتيال خلال صفقة التعاقد مع اللاعب البرازيلي.

وتتعلق الجرائم المحددة في نص الدعوى المرفوعة على الاشخاص الستة والناديين الإسباني والبرازيلي بالفساد والاحتيال.

وتعتبر "ديس" انه يحق لها الحصول على 40% من 17.1 مليون يورو دفعها برشلونة لسانتوس مقابل حقوق اللاعب، علاوة على أن المؤسسة البرازيلية ترى هذا السعر منخفضا.

وتنظر محاكم برشلونة حاليا في قضية مرفوعة ضد كل من بارتوميو وروسيل ونادي برشلونة (كشخص اعتباري)، بسبب مخالفات مالية حدثت بصفقة ضم نيمار للنادي الكتالوني.

ويقول الادعاء إن الصفقة شابها تزوير تمكن من خلاله نادي برشلونة من التهرب من دفع ضرائب بقيمة 13 مليون يورو بين عامي 2011 و2014.

وكانت النيابة الإسبانية قد طالبت في 23 مارس الماضي بعقوبة السجن عامين وثلاثة أشهر لبارتوميو، والسجن لمدة سبع سنوات وثلاثة أشهر لرروسيل وتغريمهما 3.8 ملايين و25.1 مليون يورو على الترتيب، إلى جانب إلزام النادي بدفع 11.4 مليون كتعويض للخزانة الإسبانية وتغريمه 22.2 مليون يورو.