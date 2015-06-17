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سكاي سبورتس - تيفيز أخبر يوفنتوس برغبته في العودة لبوكا جونيورز

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سكاي سبورتس - تيفيز أخبر يوفنتوس برغبته في العودة لبوكا جونيورز سكاي سبورتس - تيفيز أخبر يوفنتوس برغبته في العودة لبوكا جونيورز

أشارت سكاي سبورتس البريطانية أن الأرجنتيني كارلوس تيفيز مهاجم يوفنتوس الإيطالي قد أخبر ناديه برغبته في العودة لبوكا جونيورز ناديه القديم.

ويقترب تيفيز من الرحيل عن يوفنتوس هذا الصيف بعد أن قاد الفريق للفوز بالثنائية بالإضافة للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكدت سكاي سبورتس أن تيفيز صاحب الـ31 عاما أخبر ناديه برغبته في اللعب لبوكا جونيورز والعودة للأرجنتين على الرغم من اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بضمه.

وتعد أبرز الأندية المهتمة بضم تيفيز هم أتليتكو مدريد الإسباني وناد إنجليزي أخر ولكن ليس ليفربول وفقا لسكاي سبورتس فهو فريق أخر.

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