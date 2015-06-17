السعودية تحذر مواطنيها من السفر لمقدونيا لتردى الأوضاع الأمنية

طالبت المملكة العربية السعودية مواطنيها الراغبين فى السفر لجمهورية مقدونيا، بالتريث وعدم السفر لتردى الأوضاع الأمنية والسياسية فيها خلال الفترة الحالية لضمان سلامتهم وعدم تعرضهم لأى مكروه .

وقال مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية السعودية اللواء الدكتور محمد بن عبدالله المرعول -فى بيان اليوم الأربعاء- إن وزارة الداخلية وبناء على ما وردها من سفارة خادم الحرمين الشريفين فى تيرانا بجمهورية مقدونيا تلفت عناية المواطنين الراغبين فى السفر لجمهورية مقدونيا بالتريث وعدم السفر لتردى الأوضاع الأمنية والسياسية فيها خلال الفترة الحالية لضمان سلامتهم وعدم تعرضهم لأى مكروه من قبل العناصر المسلحة هناك حيث تنشط خلال هذه الفترة المواجهات بين عناصر الشرطة ومجموعات مسلحة.

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين بعدم السفر إلى جمهورية مقدونيا خلال هذه الفترة وحتى إشعار آخر.

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