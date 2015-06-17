الاردن تفرج عن مدبر الاعتداء فى باريس العام 1982 وتمنعه من السفر

اكد مسئولون اردنيون الاربعاء أن مدبر الاعتداء على مطعم يهودى فى باريس العام 1982 اعتقل فى الاردن فى الاول من يونيو، لافتين إلى الافراج عنه بكفالة فى انتظار قرار قضائى حول تسليمه.

وقال مسئول اردنى لم يشأ كشف هويته لفرانس برس أن زهير محمد حسن خالد العباسى "تم القاء القبض عليه فى اول يونيو فى ضوء تعميم عليه من الانتربول وأرسل للمحكمة التى منعته من السفر إلى أن تصدر قرارا بتسليمه ام لا".

وأوضح مصدر امنى انه تم الافراج عن العباسى بكفالة من دون أن يحدد تاريخ حصول ذلك.

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