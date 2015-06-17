مفوضية الانتخابات تستبعد إجراء انتخابات رئاسة إقليم كردستان فى موعدها

أعلن رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فى اقليم كردستان هندرين محمد اليوم الاربعاء انه لا يمكن اجراء انتخابات رئاسة الاقليم فى موعدها المقرر.

وقال محمد أن "المفوضية لا تستطيع اجراء الانتخابات فى موعدها المقرر لضيق الوقت ولعدم توفر التخصيصات المالية اللازمة لإجراء الانتخابات، وقد اعلمت المفوضية رئاسة الاقليم بذلك".

ويتوقع أن يعقد برلمان اقليم كردستان جلسة خلال الأيام المقبلة لمناقشة امكانية اجراء الانتخابات.

وكان رئيس اقليم كردستان قد اعلن فى الثالث عشر من هذا الشهر اجراء الانتخابات فى العشرين من اغسطس المقبل، وطالب مفوضية الانتخابات والجهات ذات العلاقة باتخاذ الاجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات وفق القوانين والمعايير الدولية.

وتصر أحزاب الاتحاد الوطنى، حركة التغيير، الجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامى على تعديل قانون رئاسة اقليم كردستان بحيث يتم انتخاب رئيس الاقليم داخل البرلمان، فيما يصر الحزب الديمقراطى الكردستانى برئاسة مسعود بارزانى رئيس الإقليم الحالى على انتخاب رئيس الاقليم فى انتخابات عامة من قبل الناخبين فى الاقليم.

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