مسئول إسرائيلى: نشاط المنظمات الإرهابية بسيناء سببه التعاون مع داعش غزة

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية أن رئيس الأركان الإسرائيلي جادي ايزنكوت أرسل بتقرير موجز الى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست استعرض فيه الأخطار والتهديدات التي تواجه إسرائيل معتبرا النووي الإيراني الخطر المركزي الذي يهدد الجيش الإسرائيلي.

وتطرق "ايزنكوت" إلى تأثير القتال الدائر على الجانب السوري من الجولان، موضحا أنه لا يستبعد قيام السوريين باقتحام الحدود الإسرائيلية ، بالإضافة إلى إمكانية فرار لاجئين إلى منطقة الحدود مع إسرائيل

وحذر رئيس الأركان في تقريره الموجز مما اسماه بالوضع الأمني المعقد والمركب السائد في قطاع غزة خاصة بسبب الصراعات الدائرة بين المنظمات "الإرهابية" داخل القطاع .

وأضاف ان القطاع يشهد تنامي قوة المنظمات التي تفوق حماس تطرفا وعلى سبيل المثال تحظى داعش هذه الأيام بنسبة تأييد داخل قطاع غزة تصل الى 14% .

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي يعمل بكل السبل لمنع تعاظم قوة هذه المنظمات كما يعمل ضد توسيع العمل في حفر الأنفاق، مضيفا أنه فى سيناء هناك تعاظم لقوة المنظمات المرتبطة بتنظيم داعش وهذه المنظمات تعمل بالتعاون والتنسيق مع المنظمات "الإرهابية" في قطاع غزة".

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