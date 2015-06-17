"مجلس شورى مجاهدى درنة "يواصل هجومه على تنظيم "داعش"

يواصل تنظيم ما يعرف بـ«مجلس شورى مجاهدى درنة» فى ليبيا هجومه على مسلحى تنظيم «داعش» الإرهابى المتمركزين فى مدخل درنة الشرقى على الطريق المؤدى إلى مدينة طبرق،بعد إعلان المجلس أن قواته تمكنت من صد هجوم لعناصر «داعش» فى منطقة «الكورفات»، فى وقت قصفت فيه طائرات سلاح الجو مواقع لـ«داعش» فى المدخل الشرقى للمدينة.

وقال أحد عناصر «شورى مجاهدى درنة» لـ"بوابة الوسط "،إن مقاتلى المجلس أحرزوا تقدمًا خلال الساعات الماضية،وسيطروا على تلة استراتيجية على الطريق المؤدية إلى منطقة «الفتايح»، كان مقاتلو «داعش» يتخذون منها موقعًا أساسيًا فى المعارك التى يخوضونها ضد «شورى درنة» منذ أيام.

وأضاف العنصر الذى قدم نفسه باسم "محمد" إن «شورى مجاهدى درنة» يسيطر حاليًا على المدينة بالكامل بعد أن خاض مقاتلوه معارك ضارية مع عناصر «داعش»،موضحًا أن الاشتباكات تتحرك فى منطقة الفتايح؛حيث يتحصن مسلحو «داعش» فى عدة مزارع منها مزرعة سراج غفير المعروفة فى المنطقة.

وأشار إلى أن مقاتلى «داعش» يحاولون وقف هجمات «مجلس شورى درنة» من خلال السواتر الترابية وتلغيم الطرق، إلا أنهم يواجهون مقاومة من قوات المجلس ومن متطوعين جاؤوا من الفتايح لمساندة هذه القوات.

وكانت مدينة درنة أول مدينة يسيطر عليها تنظيم «داعش» خارج العراق وسورية،بعد إعلان مجموعة من المسلحين فى المدينة تحت مسمى «مجلس شورى شباب الإسلام» ولاءهم للبغدادى ولما يسمى تنظيم «داعش»، بعد أن أعلنوا بيعته،واستطاعوا توحيد معظم الفصائل المتطرفة الموجودة فى درنة، ومهدوا للسيطرة التامة على المدينة.

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