القوات العراقية مدعومة بطيران الجيش والتحالف الدولى تقتل 60 من "داعش"

قتلت القوات العراقية مدعومة بطيران الجيش والتحالف الدولى 60 من مسلحى تنظيم(داعش) الإرهابى خلال عمليات عسكرية تركزت فى محافظة الأنبار غربى العراق.

وواصلت القوات التابعة لقيادة عمليات بغداد عملية"فجر الكرمة" لتحرير قضاء الكرمة بالأنبار، مما أسفر عن قتل 12 إرهابيا وتدمير سيارتين مفخختين وثمانى مقار لعناصر التنظيم وجرافة وتفكيك عدد كبير من العبوات الناسفة ومصادرة ثلاث سيارات تابعة لداعش.

ودمر طيران القوة الجوية العراقية أهدافا معادية بقطاع عمليات الانبار.. ففى منطقة "البو ساروت" تم تدمير أربع مقرات للارهابيين شوهد الدخان يتصاعد منه عقب القصف.. كما قتلت القوات 10 إرهابيين بينهم عمر حامد سليم الهزيماوى الذى يعمل تحت إمرة الإرهابى جمال غرقان غريبة فى منطقة "البو هزيم" بجزيرة الخالدية شرقى الرمادى

وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية أن القوات استهدفت بمنطقة الفلاحات فى محافظة الأنبار تجمعات للإرهابيين وقتلت 6 منهم بنيران قوة تابعة للواء المشاة (32) بالفرقة الثامنة للجيش.

وأشار إلى أن قوة تابعة لعمليات الجزيرة والبادية استهدفت تجمعين لمسلحى التنظيم كانتا تعدان للهجوم على القطاعات العسكرية فى احدى النقاط الأمنية "سيطرة ماجد"، وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولى تم استهداف الإرهابيين، مما أسفر عن مقتل أكثر من 30 مسلحا ولاذ الباقون بالفرار.

كما قصف طيران القوة الجوية العراقى أحد المنازل الذى يتخذه التنظيم مقراً لقادته وعدد من الانتحاريين فى منطقة الحسينية باتجاه مدينة "هيت"، وتم تدميره بالكامل وقتل من كانوا به من الإرهابيين.

>ونفذت القوات التابعة لعمليات سامراء بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق، حيث قتلت الشرطة الاتحادية إرهابيين اثنين بقرية حجى حسين بمنطقة خط اللاين.

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