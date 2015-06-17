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الأردن أوقف العقل المدبر للاعتداء على مطعم يهودى بباريس عام 1982

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الأردن أوقف العقل المدبر للاعتداء على مطعم يهودى بباريس عام 1982 الأردن أوقف العقل المدبر للاعتداء على مطعم يهودى بباريس عام 1982
أفاد مصدر رسمى أردنى مساء اليوم الأربعاء بأن الأردن أوقف زهير محمد حسن خالد العباسى الملقب ب(أمجد عطا) ، والذى يعتبر العقل المدبر للاعتداء على مطعم يهودى فى العاصمة الفرنسية باريس فى العام 1982 على خلفية طلب من قبل الشرطة الدولية (الانتربول).

وقال المصدر – لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط فى عمان – "إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عطا فى الأول من يونيو الجارى ، حيث ورد تعميم بشأنه من قبل الانتربول وقد أرسل للمحكمة التى قامت بدورها بمنعه من السفر والتحفظ عليه لحين البت فى قرار تسليمه للسلطات الفرنسية أم لا".

وزهير محمد حسن خالد العباسى الملقب بأمجد عطا (62 عاما) هو أحد الأشخاص الثلاثة الأعضاء السابقين فى منظمة (أبونضال) الفلسطينية الذين أصدر القاضى مارك تريفيديتش مذكرات توقيف دولية بحقهم فى نهاية فبراير الماضي.

ويشتبه فى أن يكون العباسى قد أشرف على عملية الهجوم على المطعم فى التاسع من أغسطس لعام 1982 بقنبلة يدوية انفجرت وسط 50 زبونا ثم أعقبها دخول مسلحين إلى المطعم وإطلاق النار ، مما أسفر عن سقوط 6 قتلى و22 جريحا.
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