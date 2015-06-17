بالصور.. وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف يفتتحان مسجد بقرية صفط راشين

إفتتح، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يرافقه المستشار محمد سليم محافظ بني سويف، مسجد النصر بقرية صفط راشين، حيث تم مؤخرًا إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية وتبلغ مساحته 400 متر، وتكلف تجديده حوالي مليون جنيه.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الأوقاف للمحافظة حيث كان في استقباله المحافظ صباح اليوم بديوان عام المحافظة، ودار بينهما نقاش حول أهمية دور أئمة الأوقاف في نشر الفكر الإسلامي الوسطي القائم علي التسامح وتذليل كافة العقبات لتفعيل ذلك الدور وتحقيق أقصى استفادة منه بالمحافظة من خلال برنامج دعوى يتناسب مع الشهر الفضيل يحتوى على العديد من الملتقيات الفكرية والقوافل الدعوية والدروس الدينية

حيث أكد الوزير أن وزارة الأوقاف تحرص على استغلال شهر رمضان في تنشيط الدعوة وإثرائها ، وعقد ندوات دينية تجوب القرى والنجوع ومراكز الشباب والجمعيات الخيرية ومختلف المؤسسات وذلك في إطار تنفيذ برامج الوزارة المعدة سلفا استعداد لشهر رمضان

كما أشار المحافظ إلى أن المحافظة تتخذ العديد من الإجراءات والفعاليات في الشهر الكريم منها مراعاة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا من خلال توفير السلع التموينية بأسعار مخفضة تدعمها المحافظة ، بالإضافة إلى توفير اللحوم المدعمة سواء البلدية بسعر 45 جنيه والمبردة بـ 27 جنيه بالتنسيق مع وزارة الزراعة حيث تدعم المحافظة فارق السعر بـ 10 جنيهات لكيلو اللحوم الواحد

أضاف المحافظ أنه تم توزيع أكثر من 20 ألف شنطة رمضان والتي تحتوى على السلع التموينية الأساسية على الأسر الفقيرة بالعديد من القرى والنجوع كنوع من الدعم السريع لبعض احتياجاتهم من هذه السلع خلال شهر رمضان المبارك

وخلال الزيارة قام الوزير يرافقه المحافظ بالإشراف علي توزيع 500 كرتونه رمضان على الأسر الفقيرة بقرية صفط راشين ، حيث أكد المحافظ على أن المحافظة تعمل بكل جد في تحسين مستوى معيشة المواطن وتحسين مستوى الخدمات والمرافق التي يتعامل معها بشكل يومي من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في كافة القطاعات والمتابعة الميدانية لكافة الخدمات ، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة والتي تضع في مقدمة اهتماماتها تقديم الدعم اللازم للمواطن البسيط.