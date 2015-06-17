وزير النقل: لن نغلق محطة السادات مرة أخرى

علق المهندس هاني ضاحي، وزير النقل والمواصلات على فتح محطة مترو أنور السادات، الأربعاء، قائلًا إنه زار المحطة مبكرًا واستقل ثاني القطارات، مشيرا إلى أنه لمس رضا كاملاً من قبل المواطنين وتفقد جميع إجراءات التأمين والحماية المدنية، مؤكدا انتظام العمل داخل المحطة، وأنه لن يتم إغلاقها مرة أخرى.

وأضاف ضاحي خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، مساء الأربعاء، أن الأحكام الصادرة ضد قيادات الإخوان أحكام قضائية ليس لها علاقة بإغلاق المحطة مرة أخرى أم لا للتخوف من حدوث أي أعمال إرهابية، وأردف: “سنحمي محطة المترو بأجسادنا”.

وتابع الوزير: “شعرنا بمعاناة المواطنين خلال الفترة الماضية أثناء إغلاق محطة مترو السادات وشدة الزحام التي كانت تشهدها محطة الشهداء”.

وهنأ وزير النقل الشعب المصري بإعادة فتح محطة مترو السادات التي تجيء بالتزامن مع قدوم شهر رمضان.

وحول الاستعداد لشهر رمضان أكد أنه اجتمع مع وزير الداخلية للتنسيق فيما يتعلق بتسهيل حركة المرور وانتظام قطارات السكة الحديد بوجهيها البحري والقبلي.

وأكد ضاحي استمرار كفاءة الأداء في شهر رمضان على نفس المستوى، مشيرا إلى استمرار العمل طوال الشهر للانتهاء من تطوير الطرق ضمن المشروع القومي.