هاني شاكر ينافس على مقعد نقيب الموسيقيين

يوم واحد ويغلق باب الترشح لانتخابات نقابة المهن الموسيقية، التي باتت في انتظار مجلس جديد يقودها خلال السنوات المقبلة.

وعلى الرغم من كون النقيب الحالي مصطفى كامل لم يسحب أوراق ترشحه بعد، فإن سكرتير المجلس أحمد رمضان أكد لـ”العربية.نت” أن مصطفى كامل سيتقدم بأوراق ترشحه قبيل إغلاق باب الترشح اليوم الأربعاء.

وأوضح رمضان أن الانتخابات ستجري في الـ28 من شهر يوليو المقبل على المسرح العائم، حيث تقام الانتخابات على مقعد النقيب والمجلس بأكمله، وبالفعل ترشح عدد كبير من أعضاء المجلس الحالي للانتخابات المقبلة.

وكشف السكرتير العام عن كون الموسيقار منير الوسيمي النقيب الأسبق، سحب أوراق ترشحه على مقعد النقيب، ليصبح أول المرشحين، وتبعه الفنان هاني شاكر الذي توجه أمس الثلاثاء إلى مقر النقابة، وسحب أوراق الترشح على مقعد النقيب.

ورغم انتظار أعضاء الوسط الموسيقي لترشح الموسيقار أمير عبدالمجيد على منصب النقيب، فإن الأخير أصدر بياناً أعلن فيه اعتذاره عن عدم خوض الانتخابات، موجهاً الشكر لكل من وثق به وطالبه بالترشح، وعدّد في البيان الأسباب التي دفعته لعدم الترشح.

وعلى الجانب الآخر، أعلن الفنان إيمان البحر درويش نقيب الموسيقيين السابق، عن قيامه برفع دعوى قضائية، ضد وزير الثقافة ونقابة الموسيقيين، حيث يطالب بوقف الانتخابات المقرر عقدها نهاية الشهر المقبل، ويعتبرها انتخابات باطلة، ويرى أنه النقيب الحقيقي للموسيقيين.

ومازالت هناك دعوى ينظرها القضاء من أجل عودة درويش إلى منصبه، وهي الدعوى التي قام بتحريكها قبل ما يقارب العامين، ولم يتم حسمها بشكل نهائي.

العربية.نت