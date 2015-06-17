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رئيس وزراء لبنان يغادر القاهرة

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رئيس وزراء لبنان يغادر القاهرة رئيس وزراء لبنان يغادر القاهرة

رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام

غادر مطار القاهرة مساء اليوم الأربعاء رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام بعد  زيارة لمصر استغرقت عدة ساعت ألتقى  خلالها الرئيس عبد الفتاح ونظيره المصري المهندس إبراهيم محلب وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.
> وأكد الرئيس السيسي خلال لقائه برئيس الوزراء اللبناني  اهتمام بمتابعة التطورات في لبنان وإدراكها للضغوط التي يعاني منها نتيجة الوضع الإقليمي المتوتر ..مشددا على أهمية الحفاظ على وحدة الشعب اللبناني ودعم نسيجه الوطني ومؤسسات الدولة اللبنانية.
> كما أشار محلب إلى أهمية التوصل إلى توافق لبنانى لانتخاب رئيس للبلاد، معربا عن استعداد مصر لتقديم أية مساعدة ممكنة للتوصل إلى حلول لهذه المشكلة، حيث أكد تأييد مصر للشعب اللبنانى بكامل طوائفه، ودعمه فى تطلعاته لحياة ديمقراطية سليمة.
> من جانبه، أكد سلام ، أهمية مصر ودورها المحوري في المنطقة، مشيرا إلى ما يمثله تردي الأوضاع الأمنية في سوريا من مخاطر على لبنان، وكل دول الجوار لا سيما في ظل تنامي أعداد اللاجئين السوريين ومحدودية المساعدات الدولية المقدمة لهم ، بالإضافة إلى تطلع بلاده في المزيد من التعاون بين البلدين .
> وقال خلال لقائه بشيخ الأزهر ، إننا نخشى على الأجيال القادمة من الانفلات الأخلاقي الذي يخالف عاداتنا وتقاليدنا، وهذا الانفلات هو أشد خطرا على مجتمعاتنا من الغلو والتطرف..مضيفا ‫‏ان الأزهر هو مؤسسة عريقة تقوم بدورها التنويري الذي يحافظ على حقيقة ‫‏الإسلام الوسطي، وعلى التعددية الفكرية الأصيلة، وهو ما نحن بحاجة إليه في ‫‏لبنان.
> كان في وداع رئيس الوزراء اللبناني بمطار القاهرة الدولي خالد رامي وزير السياحة والسفير اللبناني لدى مصر خالد زيادة وأعضاء السفارة اللبنانية بالقاهرة.

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