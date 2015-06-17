ملياردير “نيجيري” يعرض شراء نادي أرسنال الإنجليزي

أعلن الملياردير النيجيري أليكو دانجوتي أستعداده لشراء على نادي أرسنال الانجليزى،مؤكدا إن الأرباح التي سيجنيها من تشييد منشأة لتصفية النفط في بلاده ستكون كافية لتمويل شراء النادي.

الملياردير البالغ من العمر 58 عاما، والذي يعد أثرى اثرياء أفريقيا ،وتقدر ثروته بحوالي 11,5 مليارا من الجنيهات الاسترلينية، قال ان يشجع الأرسنال منذ ثمانينيات القرن الماضي.

> دانجوتي قال إن النادي يحتاج الى تغيير في الملكية من أجل أن يصبح أكثر نجاحا في الملاعب.

> وأضاف. “إنهم يقدمون اداء حسنا، ولكنهم بحاجة الى تغيير في الافق الاستراتيجي. يحتاج النادي الى تبني سياسة مختلفة عن تلك السائدة حاليا والتي تتلخص في تطوير مهارات اللاعبين ثم بيعهم.

> يذكر ان الأمريكي ستان كروينكي هو المساهم الأكبر في الأرسنال، إذ يملك 66,64 بالمئة من اسهم الشركة التي تملك بدورها النادي.

> أما الروسي الأزبكي عليشير عصمانوف، فيستحوذ على 29,11 بالمئة من أسهم النادي فيما يمتلك الأسهم المتبقية خليط من اللاعبين السابقين ورابطة أنصار الأرسنال وغيرهم.