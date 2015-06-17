الجامعة العربية تعقد اجتماعا تشاوريا لبحث أزمة اليمن الخميس

أكد الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية الاجتماع التشاوري لمجلس الجامعة الذي يعقد، الخميس، بناء على طلب اليمن لبحث الوضع المتردي هناك، بحضور وفد رفيع المستوى برئاسة خالد محفوظ بحاح، نائب الرئيس اليمني.

وقال «العربي» في تصريح صحفي، الأربعاء، إنه سيعقد جلسة مباحثات مع الوفد اليمن ي قبيل اجتماع المندوبين لبحث طبيعة الأوضاع الراهنة في اليمن، ومسار الحوار الوطني اليمني الدائر في جنيف برعاية الأمم المتحدة، مضيفا أن نائب الرئيس اليمني سيتحدث بعد ذلك إلى المندوبين الدائمين للدول العربية، لشرح طبيعة الوضع الراهن.

وأضاف: «بالتأكيد ستكون هناك الكثير من الأسئلة، والكثير من الإيضاحات التي سيكشف عنها نائب الرئيس في اجتماعات الغد».

بدوره، أكد السفير طارق عادل، مندوب مصر لدى الجامعة العربية على أهمية زيارة بحاح والوفد المرافق له، والتي بدأها إلى مصر اليوم، لافتا إلى أن اجتماعه بمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين يأتي لاستعراض تطورات الأزمة اليمن ية، والرؤية اليمنية الرسمية حول تطورات الوضع الراهن، وكذلك حوار جنيف بالرعاية الأممية، والمأمول منه.

كان نائب الرئيس اليمن ي وصل إلى القاهرة صباح الأربعاء يرافقه وفد يضم نائب رئيس مجلس النواب محمد على الشدادي، والوزير عبدالله الصايدي، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الميتمي، ووزير الداخلية اللواء عبده الحذيفي، ونائب رئيس هيئة الأركان اللواء الركن ناصر عبدربه الظاهري.