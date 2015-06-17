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الداخلية تؤكد خروج أغلب الشباب الصادر بحقهم قرار العفو الرئاسي اليوم

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الداخلية تؤكد خروج أغلب الشباب الصادر بحقهم قرار العفو الرئاسي اليوم الداخلية تؤكد خروج أغلب الشباب الصادر بحقهم قرار العفو الرئاسي اليوم

أكد اللواء أبوبكر عبدالكريم المتحدث باسم الداخلية، أن الرئيس أصدر قرار جمهوري بالعفو عن 165 من المحكوم عليهم قبل شهر رمضان.

وأضاف عبدالكريم خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، أن القرار الجمهوري وصل للواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية اليوم وبدوره أصدر توجيهاته لقطاع السجون وتشكيل فريق عمل للانتهاء من إجراءات الإفراج عن المعفو عنهم موضحاً أنه بالفعل قد خرج عدد كبير من المسجونين، تجاوز عددهم 120 شخصا.
> ومن جانبه، قال حافظ أبوسعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن قرار الرئيس بالعفو عن المحبوسين من الشباب اليوم خطوة جيدة.. مشيرا إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أرسل قائمة للرئاسة بأسماء عدد من النشطاء والشباب من السياسيين المحبوسين للإفراج عنهم في أقرب وقت، مؤكدا أنهم جميعا يستحقون الإفراج عنهم

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