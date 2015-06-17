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«البريد»: مواعيد العمل خلال شهر رمضان من 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا

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«البريد»: مواعيد العمل خلال شهر رمضان من 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا «البريد»: مواعيد العمل خلال شهر رمضان من 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا

أرشيفية

قررت الهيئة القومية للبريد، الأربعاء، أن تكون مواعيد عمل جميع المكاتب البريدية على مستوى الجمهورية ومناطق التوزيع التي تعمل 5 أيام أسبوعيًا، من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا خلال شهر رمضان.

وذكرت الهيئة، في بيان لها الأربعاء، أن تكون مواعيد مكاتب البريد التي تعمل 6 أيام أسبوعيًا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا.

وأوضحت، أنه بالنسبة للمكاتب التي تعمل فترة مسائية، تستمر في العمل لمدة ساعتين بعد مواعيد عمل الفترة الصباحية والإدارات العامة وإدارات المناطق وقطاعات الديوان العام من الساعة 8.30 صباحًا حتى الساعة 1.30 ظهرًا، والقطاعات التي تعمل وفقًا لنظام الورديات يتم تنظيم مواعيد العمل بها بمعرفة النائب المختص أو رئيس القطاع.

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