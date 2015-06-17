​بالصور.. رئيس مدينة إسنا بالاقصر يشكل لجنة لحل أزمة 4 طالبات

أمر، محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة برئاسته وبعضوية ممثلي الادارتين التعليمية والصحية لحل مشكلة أربعة طالبات تم ضمهم إلى المدرسة الفكرية وهم من الاسوياء.

> جاء ذلك خلال حضوره اجتماعا مع أعضاء جمعية مصر الخير برئاسة نجوى النحاس مدير الجمعية وبحضور ميسرات التعليم المجتمعى بالجمعية باسنا بديوان عام المركز حيث تم عرض مشكلة أربعه اطفال وهم سالى عبد النبي على و شريفه فتحى محمد و رضا محمود و بسمة محمود تم ضمهم الى مدرسة حاجر كومير الفكرية وهم من الأطفال الاسوياء .

> والتقط سليمان الصور التذكارية مع 25 طفل من طلاب مدرسة ابو زعفه المجتمعية بعد ان قامت الجمعية بتحويلهم من أطفال أميين وذوي سلوك عدواني الى طلاب اسوياء ومتميزين فى التعليم.