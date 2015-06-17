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روتين كلوي كردشيان الجمالي أثناء القيادة!

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روتين كلوي كردشيان الجمالي أثناء القيادة! روتين كلوي كردشيان الجمالي أثناء القيادة!

الأربعاء 17-06-2015 13:59

تتميز كلوي كردشيان بجمالها اللافت. ولكن لهذه النجمة خصوصيّة في العناية بجمالها عبر أساليب غريبة. صرّحت كردشيان بأسرارها الجمالية اليومية التي تعتمدها في المنزل للعناية ببشرتها، إضافة إلى أغرب الأسرار الجمالية التي تقوم بها أثناء القيادة.

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تتعرّض البشرة إلى التعرّق وبعض الإفرازات أثناء القيادة بسبب أشعة الشمس. وتقول كردشيان إنّ منطقة الـT في الوجه تُصبح زيتيّة، ما يجعلها تشعر بالقذارة. لذلك، هي تضع بودرة الوجه الشفافة في كلّ وقت، حتى أثناء القيادة، وتنتظر الإشارة الحمراء لتتأكد من امتزاج البودرة جيداً، ثمّ لا تلبث السيارة أن تتوقّف حتى تضع الكريم الواقي من الشمس على يديها لمنع البقع، كما تحرص على استخدام المنتجات التي تمتصّها البشرة بسرعة كي لا تتسخ السيارة.
إضافة إلى ذلك، من الكريمات المفضّلة لدى كلوي هي كريمات الصدر التي تستخدمها الحوامل. لكن الغريب أن هذه الأخيرة تضع في كلّ يوم مرطّباً على عنقها، يتميّز بغناه بزيت الأفوكادو وزبدة الشيا، ما يمنع علامات التمدّد التي تنمو مع التقدّم في السنّ ويشدّ البشرة.
والغرابة لم تقتصر على العناية بالبشرة أثناء القيادة عند كلوي، إذ تقول إنها تغسل وجهها كلّ ليلة بنوعين من المطهّرات المختلفة. الأول لمعالجة الحبوب والرؤؤس السوداء، وقبل استخدام مطهّر يحتوي بأكمله على مكوّنات طبيعية، ويكون ليّناً على بشرتها. والأغرب أنها تستخدم زيت الأطفال أو زيت جوز الهند لإزالة المكياج.
وأنت – سيدتي- هل أعجبتك أسرار كلوي الجمالية؟

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