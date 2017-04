إستمتعي بالشمس دون قلق مع Nuxe

تقدم "نوكس" NUXE إلى الشرق الأوسط مجموعة جديدة، طال إنتظارها، من منتجات العناية بالبشرة، مصنوعة من مكونات نشطة طبيعية، حتى يتم أخيرا الإستمتاع بالشمس من دون القلق من أثار أشعتها الضارة على الجلد.

" ولدت في الصيف وهو الفصل المفضل لدي. فهو بالطبع فصل شاطيء البحر والأجازات، ولكن الأهم من ذلك هو هذه المشاعر الصيفية: روائح جميلة، جلد مخملي، بشرة ذهبية... أردت لمجموعة "نوكس سان" NUXE Sun أن تكون مثالية، بتقديم منتجات للحماية وإضفاء الإحساس الرائع على حد السواء". كما تشير "أليزا جيبس" Aliza Jabès رئيسة مجلس إدارة مجموعة شركات "نوكس" NUXE Group .

تجعل "نوكس سان" NUXE Sun من حمام الشمس لحظات من المتعة الرائعة، بفضل جمال ملمس جميع منتجات المجموعة اللانهائي، والتي توفر للجلد ملمسا مخمليا ناعما كالساتان بمجرد إستعمالها. وتضيف الرائحة اللذيذة لعطرها الذي يفوح برائحة زهور الصيف في الجزر الإستوائية، إلى متعة إستعمال المنتجات الفاخرة.

تقدم "نوكس سان" NUXE SUN مجموعة واسعة من المنتجات للحماية المثالية من أشعة الشمس الضارة UVA وUVB والتي أدت الخبرة العلمية في تصنيعها إلى إحتلالها مركزا رائدا جنبا إلى جنب مع أكبر ماركات العناية بالجلد المتخصصة في الحماية من الشمس.

تحمي المنتجات الجلد من الجفاف وتتركه مرنا ناعما، بسبب غناها بمياه زهرة الياقوتية Hyacinth الحاصلة على براءة إختراع. كما أن إضافة زهرة ال"كو بي" Kau Pe عمل على إعطاء المنتجات قوة للإنعاش والتلطيف تشعرك بالراحة وتخلصك من التوتر بسبب حرارة الطقس.

وتجمع مكونات التركيبة الفريدة للمنتجات بين مضادات طبيعية قوية للأكسدة ونبات يشبه أثره عمل الجينات الوراثية لتقليل الأثار الضارة المسببة لشيخوخة الجلد وتحفيز الخلايا على إصلاح نفسها.

ومن أجل حماية ومتعة رائعة خلال التعرض للشمس، تضم مجموعة "نوكس سان" NUXE Sun كل ما تحتاجينه. تتكون المجموعة من:

- كريم للوجه يحتوي على عامل حماية من أشعة الشمس بنسبة FPS 50 في أنبوب بسعر 119 درهما A Fondant cream for face : طبقة الحماية من الشمس توفر أفضل حماية للخلايا من الشيخوخة لتساعد على الوقاية من ظهور البقع الداكنة.

- كريم لذيذ للوجه بعامل حماية SPF 30 في أنبوب سعته 150 ملليغرام A Delicious cream for face بسعر 109 درهما: للحماية المثالية من الصباح وحتى المساء، يناسب كل أنواع البشرة، حتى الأكثر حساسية.

- لوسيون لذيذ للوجه والجسم بعامل حماية SPF 30 في أنبوب سعته 150 ملليغرام في أنبوب بسعر 136 درهما A Delicious cream for face and body: يحمي الخلايا من عوامل الشيخوخة بينما يقوم بتنشيط وتحفيز درجة إسمرار البشرة.

- رذاذ حليبي للوجه والجسم بعامل حماية SPF 20 في زجاجة ضاغطة سعتها 150 ملليغرام A milky spray for face and body بسعر 125 درهما: هو الرفيق المثالي للإستعمال اليومي، والحماية الكاملة لأيام الكسل أو تلك التي تمارس فيها أوجه الأنشطة المختلفة تحت أشعة شمس الصيف.

- منتجان من زيت للتسمير للوجه والجسم أحدهما بعامل حماية SPF 30 والثاني بعامل حماية SPF 50 في زجاجة ضاغطة بسعة 150 ملليغرام – 144 درهما و130 درهما Two tanning oil for face and body SPF30 &SPF 50 : محفز للأشعة الشمس من أجل الحصول على جلد بلون أسمر غير لامع. المزيج المثالي للحماية والروعة.

الحماية الجيدة ضرورة، ولكن حلم كل إمرأة هو بشرة بلون أسمر ذهبي يدوم طويلا! ومنتجات مجموعة "نوكس سان" NUXE Sun أدمجت في تركيبتها بودرة بذور الخروب، وهي مصدر نباتي لتنشيط عملية تسمير الجلد. فهذا المكون النشط يحفز تكوين الميلانين ويطيل الصبغة الطبيعية للجلد.

ومن أجل لون أسمر ذهبي مدهش يدوم طويلا، تقدم مجموعة "نوكس سان" NUXE Sun حليبا يستعمل بعد التعرض للشمس بسعر 105 درهما After – sun milk لتدوم السمرة وتحتفظ بجمال لونها طويلا. إنعشي وأعيدي الحيوية لجلدك بإستخدام هذا المنتج بعد التعرض للشمس.