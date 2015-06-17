شمس ذهبيّة تزّين بشرتك مع Guerlain Terracota

مستحضر معزّز للاسمرار للوجه وناحية أعلى الصدر Tan-Enhancing Bronzer Face and Décolleté

إصدار محدود لعام 2015

تُعدّ بودرة "تيراكوتا" Terracotta أيقونة حقيقيّة للجمال والأولى بين بودرات الاسمرار ولقد أعيد ابتكارها لإصدار عابر. متوفّر بحجم كبير لا يُقاوم ومزيّن بتصميم فريد، لا بدّ من أن يكون المستحضر المعزّز للاسمرار للوجه وناحية أعلى الصدر Tan-Enhancing Bronzer Face and Décolleté من "جيرلان" Guerlain المستحضر الأكثر رغبةً خلال هذا الموسم!

منفذٌ نحو شاطئ برّي طبيعي

قومي بفتح علبة البودرة المطليّة باللون الأبيض الخالي من اللمعيّة لتحملكِ روح "تيراكوتا" Terracotta لعام 2015 إلى شاطئ خالي حيث يعمّ الهدوء والراحة... تمثّل هذه البودرة التي لا تُقاوم تصميماً من التلال الرمليّة الذهبيّة التي تبدو وكأنّها محددة بشكلٍ طبيعيّ بفعل موجةٍ ناعمةٍ من البحر. مستوحاة من الرمل الناعم والمتشرّب بضوء الصيف، تقوم البودرة بزيادة دفء البشرة من خلال إشراق متألّقٍ طوال فصل الصيف. ونجد في وسط المستحضر رمز "تيراكوتا" Terracotta، وهي شمس ذهبيّة منثورة بشكلٍ أنيق تتلاشى بلطف بعد بضع لمساتٍ من الفرشاة. معطّرة برقّة بدرجة من زهرة الغاردينيا، تترك البودرة شعوراً مرهفاً ومميّزاً على البشرة.

تألّق عطلةٍ صيفيّة يتطوّر مع اسمراركِ

تجتمع درجتان لونيّتان إثنَتان معاً لتدفئة كافة ألوان البشرة بإشراق استثنائي طبيعيّ ومتألّق يتأقلم بسلاسة مع اسمرارٍ متزايد. فمع مرور فصل الصيف، يقوم اللون المرجاني الناعم المناسب تماماً لبداية الموسم، بإفساح المجال تدريجيّاً أمام لون الاسمرار العالمي. مصمّم ليتناسب مع كافة ألوان البشرة، يكون هذا اللون مثاليّاً لتجانس وتكثيف وإبراز اسمرار طبيعي يزداد كثافةً تدريجيّاً نحو منتصف الصيف. يجب تطبيق البودرة الناعمة مثل الحرير التي لا تجفّف البشرة أبداً بواسطة فرشاة وحسب "حركة الرقم 3" التي ينصح بها أوليفييه إيشودوميزون للحصول على تألّق خالي من الشوائب: من الجبين إلى أعلى الوجنتَين، ومن أعلى الوجنتَين إلى الذقن، ثمّ نزولاً إلى العنق. تتبع هذه الحركة ببراعة النواحي الأكثر بروزاً في الوجه – لأنّها أوّل ما تلتقطه الشمس – حيث يكون الاسمرار أكثر كثافة بشكلٍ طبيعي. ونتيجة حجمها الكبير، يُمكنك استخدام بودرة "تيراكوتا" Terracotta طوال الصيف عندما وحيثما ترغبين – وهي مناسبة بشكلٍ خاصّ لتعزيز ناحية أعلى الصدر!