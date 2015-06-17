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رئيس الدولة ونائبه يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة شهر رمضان

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رئيس الدولة ونائبه يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة شهر رمضان رئيس الدولة ونائبه يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة شهر رمضان

 تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من كل من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت وجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية وفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين وفخامة الرئيس ماكي صال رئيس جمهورية السنغال وسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولى عهد دولة الكويت ودولة سعد رفيق الحريري .

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من كل من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت وجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية وفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين ومعالي إياد أمين مدني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ودولة سعد رفيق الحريري .
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