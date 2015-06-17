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بالفيديو..محافظ أسوان يفتتح معرض لسلع رمضان

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بالفيديو..محافظ أسوان يفتتح معرض لسلع رمضان بالفيديو..محافظ أسوان يفتتح معرض لسلع رمضان

اثناء الافتتاح

أعلن اللواء مصطفى يسري محافظ أسوان، أنه تم التنسيق مع وزارة لمضاعفة حصة المحافظة من اللحوم السودانية، لتصل إلى 30 رأس ماشية يومياً والتي تستقبلها المحافظة عبر مجازر أبو سمبل لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم السودانية بسعر 40 جنية للكيلو، مؤكداً بأنه سيتم زيادة ساعات عمل المخابز البلدية حتى الساعة الحادية عشراً مساءاً لتوفير احتياجات المواطنين من رغيف الخبز بالشكل المطلوب في إطار منظومة الخبز الجديدة، جاء ذلك على هامش افتتاحه لمعرض “أهلاً رمضان” للسلع الغذائية والاستهلاكية والخضروات والفاكهة واللحوم، وأيضاً ياميش رمضان بمنطقة أطلس، والذى تنظمه وزارة التموين بالتنسيق مع الغرفة التجارية ليستمر طوال شهر رمضان المبارك بهدف توفير كافة السلع الإستهلاكية والرمضانية للمواطنين بأسعار مناسبة وبتخفيضات تصل إلي 20 % . وفي نفس السياق أكد محافظ أسوان على أن تنظيم المعرض بشكل سنوي يأتي فى إطار الإجراءات التي اتخذتها المحافظة بالتعاون مع وزارة التموين والغرفة التجارية لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين ومحاربة غلاء الأسعار وجشع التجار وتوفير احتياجاتهم من المنتجات الغذائية واللحوم وياميش رمضان بأسعار مخفضة وفي متناول الجميع، كما أشاد مصطفى يسري خلال تفقده للمعرض بجودة السلع والمواد الغذائية المعروضة، مطالباً بضرورة التوسع في إقامة مثل هذه المعارض بمختلف مدن ومراكز المحافظة وخاصة داخل المناطق السكنية ذات الكثافة العالية لتساهم في تحقيق التوازن المطلوب في الأسعار داخل أسواق المحافظة في هذا الشهر الكريم، مع ضرورة تكثيف الحملات التموينية المفاجئة على محلات التجزئة والجملة لمراقبة الأسعار والسيطرة علي أي عملية غش أو إستغلال للمواطن.

 

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