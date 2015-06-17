غرق غطاس خلال رحلة بحرية بالغردقة

لقي غطاس على متن أحد اللنشات السياحية مصرعه غرقاً، حيث تلقي حسن الطيب رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بلاغاً من مدرب غطس يدعي محمد جلال أنه أثناء تواجده داخل البحر علي متن اللنش “كورال دريم “بجوار احدى الجزر البحرية بالغردقة خلال رحلة غطس تعرض عامل بحري لحالة لاسفكسياً الغرق وأصيب بإعياء شديد بعد رحلة الغطس وتم انتشال جثته ونقلها على متن اللنش وأبلغت الجمعية عمليات المحافظة وقامت المحافظة بإبلاغ الإسعاف والقوات البحرية ومخابرات حرس الحدود واضاف الطيب انه تم نقل جثة العامل الي الشاطئ الا ان مفتش الصحة لم يصل لتوقيع الكشف الطبي علي الجثة