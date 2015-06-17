بالفيديو: خطوات تزيين صينية الضيافة الرمضانية

صلة الرحم عادة تتكرّر في رمضان، شهر الإيمان والإحسان، حيث تكثر الدعوات إلى وجبات الإفطار، كما تحلو السهرات بحضور أفراد العائلة والأصدقاء. في هذه المناسبة، تقدّم المنسّقة الفنيّة شوقة جليك من شركة "بليسينج" Blessing اللبنانية، لقارئات "سيدتي نت" طريقة سهلة لتزيين صواني الضيافة، انطلاقاً من أدوات بسيطة، وبدون تكلّف!

تتصدّر صنوف الفاكهة المجفّفة لائحة الضيافة المتصلة برمضان، فضلاً عن التمر والكعك والحلويات والبسكويت والشوكولاتة.

لتوزيعها في صينية الضيافة، اتبعي الخطوات التالية:

- ضعي قطعةً من الفلّين في أسفل الصينية، من ثم غطّيها بورق "الكريبون".

- ثبّتي نصف كرة من الفلّين على طرف الصينية، واغرزي فيها حبات التمر بواسطة عيدان الأسنان.

- ثبّتي إبريق الشاي في جانب الصينية، وضعي في داخله حبات الملبن.

- وزّعي عدداً من الأوعية الزجاج أو النحاس المتوفّرة في مطبخك، فاملئيها بالمكسرات والفاكهة المجففة.

- وزّعي الكعك بطعم السمسم والزعتر وحبات الشوكولاتة، في أسفل الصينية.

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