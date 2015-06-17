القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أسطوانات البوتاجاز بسوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم طهطا بسوهاج، برئاسة الرائد محمد السيد مجلى رئيس المباحث، من ضبط تشكيل عصابى، وبحوزتهم 3 أسطوانات بوتاجاز مبلغ بسرقتهم من مركز شرطة جهينة.

وكان اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء نادر أبادير نائب المدير للشمال، بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا عقب ارتكابهم واقعة سرقة من مركز جهينة.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال بتمكن الرائد محمد السيد مجلى رئيس مباحث قسم شرطة طهطا، والنقيبان أحمد الكاشف وأمير الحويج معاونى مباحث القسم، من ضبط تشكيل عصابى ضم "عبد العال ع ع"، وشهرته "الحاوى" 26 عاما سائق، و"أحمد ا خ ر"17 عاما عامل، و"محمد ع ج ف" 29 عاما عربجى يقيم بمدينة طما، وبحوزتهم عدد "3" أسطوانات بوتاجاز والمبلغ بسرقتها فى واقعة المحضر رقم 1516 إدارى مركز جهينة لسنة 2015.

كما عثر بحوزتهم على مقص حديدى وسلاح أبيض، وبتطوير مناقشة المتهمين اعترفوا بارتكابهم العديد من وقائع السرقات بدائرة مركز سوهاج، وجار اتخاذ اللازم بشأنها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4966 جنح قسم طهطا.