أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أسطوانات البوتاجاز بسوهاج

Google+ Print
القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أسطوانات البوتاجاز بسوهاج القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أسطوانات البوتاجاز بسوهاج
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم طهطا بسوهاج، برئاسة الرائد محمد السيد مجلى رئيس المباحث، من ضبط تشكيل عصابى، وبحوزتهم 3 أسطوانات بوتاجاز مبلغ بسرقتهم من مركز شرطة جهينة.

وكان اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء نادر أبادير نائب المدير للشمال، بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا عقب ارتكابهم واقعة سرقة من مركز جهينة.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال بتمكن الرائد محمد السيد مجلى رئيس مباحث قسم شرطة طهطا، والنقيبان أحمد الكاشف وأمير الحويج معاونى مباحث القسم، من ضبط تشكيل عصابى ضم "عبد العال ع ع"، وشهرته "الحاوى" 26 عاما سائق، و"أحمد ا خ ر"17 عاما عامل، و"محمد ع ج ف" 29 عاما عربجى يقيم بمدينة طما، وبحوزتهم عدد "3" أسطوانات بوتاجاز والمبلغ بسرقتها فى واقعة المحضر رقم 1516 إدارى مركز جهينة لسنة 2015.

كما عثر بحوزتهم على مقص حديدى وسلاح أبيض، وبتطوير مناقشة المتهمين اعترفوا بارتكابهم العديد من وقائع السرقات بدائرة مركز سوهاج، وجار اتخاذ اللازم بشأنها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4966 جنح قسم طهطا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365