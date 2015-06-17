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مصرع شاب وإصابة 14 آخرين فى حادثين متفرقين بالفيوم

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مصرع شاب وإصابة 14 آخرين فى حادثين متفرقين بالفيوم مصرع شاب وإصابة 14 آخرين فى حادثين متفرقين بالفيوم
لقى شاب مصرعه، وأصيب 14 آخرون فى حادثين متفرقين بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء يونس الجاحر، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بوصول جثة هامدة إلى المستشفى لشخص يدعى فهد على عبد الحميد 26 سنة من سنورس، وتبين أنه سائق وتعطلت سيارته فى الطريق ونزل لإصلاحها إلا أن سيارة أخرى مسرعة صدمته وتسبب الحادث فى وفاته.

وأصيب 14 مواطنا من قرية الصبيحى بمركز يوسف الصديق، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة بطريق القاهرة الفيوم الصحراوى، والمصابون هم عبد الله عبد القادر عبد الله 45 سنة، ومحمد محمد عبود 40 سنة، وأحمد حسين على 27 سنة، ومحمد سلمان راغب 25 سنة، وأسامة محمد 35 سنة، ووليد على محمد 16 سنة وإبراهيم أحمد عبد الخالق 40 سنة، ومنصور عبد القوى عبد الغنى 35 سنة، وإسلام محمد عبد السلام 14 سنة وحدود عبد العزيز على 45 سنة ومحمد عزيز حسن 45 سنة وسيد احمد عبود 24 سنة وعلى عبد القادر حسن 45 سنة، وجمال مصطفى عبد القادر45 سنة، تم نقل المصابين إلى المستشفى وعمل الإسعافات اللازمة لهم، وتحرر محضر بالواقعتين، وأخطرت النيابة، التى تولت التحقيق.

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مصر 365