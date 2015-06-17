ضبط 1708 زجاجة بيرة وويسكى وفوديكا قبل ساعات من رمضان فى سوهاج

تمكن ضباط مباحث تموين سوهاج، برئاسة العقيد محمد نصحى، وإشراف اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج من ضبط "فريد. ب" 38 سنة صاحب محل بقالة بدائرة مركز سوهاج، لإدارته نشاطا تجاريا بدون ترخيص وحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر ومحظور تداولها والاتجار فيها، فى غير الأماكن المخصصة لها وبحوزته "480" عبوة بيرة، و"248" زجاجة ويسكى مختلفة الأنواع "137" زجاجة فوديكا بإجمالى "843" عبوة.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التربح، فتحرر له المحضر رقم 9483 جنح مركز سوهاج لسنة 2015، والعرض على النيابة العامة.