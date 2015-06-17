نشوب حريق بسيارتين وتوك توك بمنزل مواطن بالشرقية.. والشرطة تضبط الجناة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، من محاولة السيطرة على حريق بمنزل بقرية شلشلمون بمنيا القمح، أسفر عن احتراق سيارتين وتوك توك، وتم ضبط المتسببين فى الحريق.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، بلاغا من مركز منيا القمح، بنشوب حريق بمنزل بناحية شلشمون وبالفحص، تبين أن الحريق بمنزل "أشرف م ال" 32 سائق ومقيم بالقرية، وأسفر الحريق عن إتلاف وحرق سيارتين ودراجة بخارية توك توك داخل جراج المنزل.

تم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، واتهم صاحب المنزل كلا من "حامد ال س" ونجله "سامى" وزوجته "نجاة خ" لخلافات بينهم، وتمكنت وحدة المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر 4928 إدارى منيا القمح.

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