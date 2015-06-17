احتجاز المتهم بقتل كبابجى ووالدته فى المعادى على ذمة التحريات

أمر شريف أشرف، مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة، باحتجاز عامل، متهم بقتل كبابجي ووالدته بـ22 طلقة داخل سيارتهما بالمعادى، لحين ورود تحريات المباحث.

وأنكر المتهم أمام النيابة العامة ارتكاب الجريمة، وقال إنه كان متواجدًا فى منزله بسوهاج وعرف الواقعة بالصدفة.

وكان قسم شرطة المعادى، تلقى بلاغًا بمقتل سيدة وابنها صاحب محل كباب داخل سيارتهما، فى شارع 106 وتوصلت التحريات إلى أن مجهولين أطلقوا الرصاص عليهما وفروا هاربين.

وانتقل شريف أشرف مدير نيابة الحوادث إلى مكان الحادث للمعاينة، أمر بسرعة تحريات المباحث وضبط مرتكبى الحادث والتحفظ على السيارة.

وتمكنت قوات الأمن من القبض على شخص عقب الاشتباه فيه وبالكشف عن هويته، اتضح أن مواصفاته مطابقة لأقوال شهود عيان وبعرضه على النيابة أصدرت قرارها المتقدم.

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