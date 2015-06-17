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ترقبوا..أضخم جوائز بتاريخ الصحافة.. سيارات وآى باد من مسابقة اليوم السابع

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ترقبوا..أضخم جوائز بتاريخ الصحافة.. سيارات وآى باد من مسابقة اليوم السابع ترقبوا..أضخم جوائز بتاريخ الصحافة.. سيارات وآى باد من مسابقة اليوم السابع
يقدم "اليوم السابع" لقرائه أقوى مسابقات شهر رمضان الكريم، مع باقة قيمة ومميزة من الجوائز.

وتتضمن مسابقة "اليوم السابع" التاريخية الثقافية 30 سؤالاً، تنشر فى العدد المطبوع على مدار أيام شهر رمضان الكريم، مصحوبة بكوبون مسلسل بعدد أيام الشهر المعظم ليجيب القارئ عليها ويتولى تجميعها وإرسالها على عنوان 6 شارع وزارة الزراعة ـ الدقى.

وتضم باقة جوائز اليوم السابع، سيارتين "Senova A-1"، و"Jacs Free" للجائزتين الأولى والثانية، إضافة إلى 7 أجهزة "I Pad" للفائزين السبع الآخرين.

وبعد السحب المقرر إجراؤه فى مقر "اليوم السابع" على الفائزين العشر، ينشر "اليوم السابع" على موقعه والعدد الورقى أسماء الفائزين، على أن يتم حينها تحديد موعد تسليم الجوائز شريطة اصطحاب نسخ العدد المطبوع الثلاثين خلال شهر رمضان.

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