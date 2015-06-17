نقيب مباحث أبو النمرس يرفض رشوة مليون جنيه من زعيم عصابة مقابل تركه ليهرب

رفض النقيب محمود عبد المولى، معاون مباحث قسم شرطة أبو النمرس، تلقى مليون جنيه كرشوة من زعيم عصابة مسلحة، مقابل عدم القبض عليه، ومساعدته على الهرب، وأصر الضابط على إلقاء القبض عليه، من داخل فيلته بمنطقة أبو النمرس، وتحريز ما معه من مضبوطات وتقديمه للنيابة العامة للتحقيق معه فى الجرائم، التى ارتكبها، حيث تخصصت العصابة، التي يقودها "أيمن.ب.ا" وشهرته "موزة" فى تجارة المخدرات والأسلحة النارية وسرقة السيارات بالإكراه.

وكانت المضبوطات، التى عثر عليها بحوزته هى بندقيتان آليتان وطبنجة و130 طلقة آلية و17 طلقة خرطوش، بالإضافة إلى مبلغ نصف مليون جنيه من حصيلة الجرائ،م التى ارتكبها وسيارتين مبلغ بسرقتهما.

تحريات المباحث

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يقود تشكيلا عصابيا لارتكاب جرائم السطو المسلح وأن أحد أعوانه تم القبض عليه ويقضى فترة الحبس الاحتياطى بقسم شرطة الهرم، كما كشفت التحريات أن المتهمين يرتدون الأقنعة أثناء مهاجمة الضحايا حتى لا يتم التعرف عليهم، وأن السيارات التى يستولون عليها يتم بيعها لتجار الخردة أو مساومة أصحابها على إعادتها مقابل حصولهم على مبالغ مالية، كما يتم استخدامها أيضًا فى نقل كميات من المواد المخدرة والأسلحة أثناء عمليات الشراء والبيع.

وأكدت التحريات التى أشرف عليها اللواء محمود فاروق، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهم يتخذ من فيلته بمنطقة أبو النمرس، وكرا لاستقبال عملائه من تجار المخدرات والأسلحة، بالإضافة إلى تخزين المسروقات، التى يستولى عليها من الضحايا، كما أن جرائمه يتم تنفيذها بمحافظتى القاهرة والجيزة

>وتم الإيقاع بالمتهم بعد ورود معلومات للنقيب محمود عبد المولى، معاون مباحث قسم شرطة أبو النمرس، تفيد أن "أيمن.ب.ا" وشهرته "موزه" بالاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية، بالإضافة إلى استعانته بآخرين وشن هجمات مسلحة على المواطنين للاستيلاء على متعلقاتهم وسياراتهم.

القبض على المتهم واعترافاته

وتوصلت التحريات التى أجراها إلى أن المتهم يتخذ من فيلا بمنطقة أبو النمرس وكرًا لاستقبال عملائه وإخفاء المسروقات، وبالحصول على إذن من النيابة العامة تمكن من القبض على المتهم وبحوزته بندقيتان آليتان وطبنجة و4 خزن، بالإضافة إلى 130 طلقة آلية و17 طلقة خرطوش ومبلغ نصف مليون جنيه، و6 أقنعة يرتديها أثناء ارتكابه جرائم السطو المسلح، كما تم ضبط سيارتين تبين أنهما مبلغ بسرقتهما من دائرة قسمى شرطة الهرم ومدينة نصر.

واعترف المتهم أنه يتزعم تشكيلا عصابيا للسطو المسلح على قائدى السيارات، بالإضافة إلى اتجاره بالمواد المخدرة والأسلحة النارية.

كما اعترف المتهم أن المبلغ المضبوط بحوزته من حصيلة السرقات، التى قام بها ببيعه من المواد المخدرة. وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يشاركه فى نشاطه الإجرامى عاطل يدعى "أحمد.ش" محبوس على ذمة إحدى القضايا بقسم شرطة الهرم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء طارق نصر، مدير أمن الجيزة، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.



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