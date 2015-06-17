أحمد الزند ينهى ندب رئيس جهاز الكسب غير المشروع و7 من أعضائه

أصدر المستشار أحمد الزند وزير العدل، حركة تغييرات واسعة داخل جهاز الكسب غير المشروع، وأنهى وزير العدل ندب المستشار يوسف عثمان من عمله كمساعد لوزير العدل للكسب غير المشروع، و7 من مساعديه على رأسهم رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز.

وينفرد "اليوم السابع" بالأسماء التى تم انهاء ندبها بالجهاز والتى جاءت كالتالى: المستشار محمد زيد والمستشار أسامة أبو صافى، المستشار خالد أبو رزقة، المستشار هانى قنديل، المستشار أحمد زهنى، المستشار وائل سعيد.

وقالت مصادر قضائية، إن المستشار أحمد الزند، أرسل قرارا بإنهاء الندب إلى المجلس الأعلى للقضاء وذلك للتصديق عليه وانتداب خلفا لهم، وذلك فى إطار خطة الوزير لضخ دماء جديدة داخل الجهاز، بما يتوافق مع خطة اصلاح المنظومة القضائية التى يتبعها منذ توليه منصبه الجديد.

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