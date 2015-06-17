أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أحمد الزند ينهى ندب رئيس جهاز الكسب غير المشروع و7 من أعضائه

Google+ Print
أحمد الزند ينهى ندب رئيس جهاز الكسب غير المشروع و7 من أعضائه أحمد الزند ينهى ندب رئيس جهاز الكسب غير المشروع و7 من أعضائه
أصدر المستشار أحمد الزند وزير العدل، حركة تغييرات واسعة داخل جهاز الكسب غير المشروع، وأنهى وزير العدل ندب المستشار يوسف عثمان من عمله كمساعد لوزير العدل للكسب غير المشروع، و7 من مساعديه على رأسهم رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز.

وينفرد "اليوم السابع" بالأسماء التى تم انهاء ندبها بالجهاز والتى جاءت كالتالى: المستشار محمد زيد والمستشار أسامة أبو صافى، المستشار خالد أبو رزقة، المستشار هانى قنديل، المستشار أحمد زهنى، المستشار وائل سعيد.

وقالت مصادر قضائية، إن المستشار أحمد الزند، أرسل قرارا بإنهاء الندب إلى المجلس الأعلى للقضاء وذلك للتصديق عليه وانتداب خلفا لهم، وذلك فى إطار خطة الوزير لضخ دماء جديدة داخل الجهاز، بما يتوافق مع خطة اصلاح المنظومة القضائية التى يتبعها منذ توليه منصبه الجديد.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365