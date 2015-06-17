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إحصائيات في الجول – تعرف على أفضل 6 لاعبين ' في مراوغة الخصوم ' بالدوري

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إحصائيات في الجول – تعرف على أفضل 6 لاعبين ' في مراوغة الخصوم ' بالدوري إحصائيات في الجول – تعرف على أفضل 6 لاعبين ' في مراوغة الخصوم ' بالدوري

أكثر لاعب في الدوري المصري نجح في مراوغة الخصوم هو أيمن حفني حاوي الزمالك بحسب إحصائيات الموقع المتخصص في الأرقام المصرية "كورة ستاتس".

أيمن حفني راوغ خصومه بشكل صحيح 86 مرة هذا الموسم في الدوري المصري ليحتل المركز الأول في هذا الصدد.

يأتي في المركز الثاني محمود حسن "تريزيجيه" نجم الأهلي الذي راوغ خصوم الشياطين الحمر 74 مرة هذا الموسم.

في المركز الثالث أحمد داوودا لاعب المصري البورسعيدي.

أما المركز الرابع فصاحبه هو فتحي مبروك الظهير الأيسر للاتحاد السكندري. ويأتي خامسا عبد الله جمعة بـ62 مراوغة.

وسادسا يأتي مصطفى "عفروتو" نجم ألعاب دمنهور والذي راوغ خصومه 62 مرة هذا الموسم.

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