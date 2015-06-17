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أجمل وأغرب القبعات في اليوم الأول من سباق "رويال آسكوت"

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أجمل وأغرب القبعات في اليوم الأول من سباق "رويال آسكوت" أجمل وأغرب القبعات في اليوم الأول من سباق "رويال آسكوت"

الأربعاء 17-06-2015 13:05

انطلقت ليلة البارحة سباقات "رويال آسكوت" للخيول بحضور أفراد من العائلة المالكة البريطانية، وقد جرت العادة على أن تظهر السيدات في هذا السباق بقبعات مميزة ذات تصاميم غريبة وملفتة للنظر، وفي هذا الموضوع جمعنا لك أغرب القبعات في اليوم الأول من هذا السباق.

تنوعت قبعات الحضور بين التصاميم اللافتة ذات الحجم الكبير وأخرى بتصاميم صغيرة وناعمة، وقد لفتنا اختيار الأميرة هيا بنت الحسين زوجة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث حضرت هذا السباق بقبعة سوداء وفستان ناعم باللونين السماوي والأسود من مجموعة الأزياء الراقية من Dior .

شاهدي معنا أجمل وأغرب القبعات في أول أيام سباقات "رويال آسكوت".

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سيدتي