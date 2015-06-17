صوّتي للنجمة الرمضانية الأكثر أناقة

في شهر رمضان الكريم يتشارك عدد كبير من النجمات بطولة أهمّ الأعمال الدرامية والمسلسلات للموسم الحالي، وهنّ من مثيلات هيفاء وهبي في مسلسل مريم، وسلافة معمار في مسلسل بنت الشهبندر، وسيرين عبد النور في مسلسل 24 قيراط، وكندة علوش في مسلسل العهد، ونادين نسيب نجيم في مسلسل تشيللو، وأمل بوشوشة في مسلسل سفينة نوح، ودُرّة زروق في مسلسل ظرف أسود، وشيرين عبد الوهاب في دور درامي، لأوّل مرّة.

لن نستطيع أن نحكم على أداء هؤلاء النجمات إلا بعد أن ينتهي شهر رمضان وبعد أن نتابع وقائع المسلسلات. لكننا الآن باستطاعتنا أن نحكم على أناقتهن وأذواقهنّ في الموضة. لذا شاهدي إطلالاتهن بالصور، وصوّتي للأكثر أناقة من بينهنّ.