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"ندى جي" تطلق مجموعة مجوهرات "بيبي مَلَك"

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"ندى جي" تطلق مجموعة مجوهرات "بيبي مَلَك" "ندى جي" تطلق مجموعة مجوهرات "بيبي مَلَك"

الأربعاء 17-06-2015 17:44

أطلقت مصممة المجموهرات "ندى جي" Nada G مجموعة مجوهرات "بيبي مَلَك" Baby Malak ضمن عرض Couture 2015 في لاس فيغاس في الولايات المتحدة، وهذه المجموعة هي امتداد لخواتم "بيبي مَلَك" Baby Malak التي انطلقت ضمن مجموعة Resolution”" في كانون الأول عام 2014، والتي لاقت رواجاً كبيراً هذا مادفع "ندى جي" Nada G لتوسع المجموعة بتصميم خواتك للخنصر، أساور، أقراط، وعقود بأنواعها.
المجموعة متنوعة ورائعة، تتداخل فيها الأحجار الكريمة الملونة بجمال وتناغم مع الذهب المتألق. في قلب كل تصميم من "ندى جي" Nada G نجد مجموعات Emotional Connections زلهذا السبب كل قطعة مجوهرات تصممها ندى تتحدث عن ذكرى، مناسبة، أو حادثة أو إحساس تشعر به قد يشكل صلة وصل بين الأفراد من خلال تصميمه المميز.

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سيدتي