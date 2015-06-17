«محلب» يقرر تشكيل لجنة لدراسة تغير المناخ

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور خالد محمد فهمي وزير البيئة، تختص بتنسيق أعمال لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية لتغير المناخ، مع أعمال مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، وصولاً لرؤية واحدة أفريقية في مناقشات تغير المناخ الدولية.

كما تختص اللجنة بالمساهمة الفنية لوزارة البيئة لما يطلب من مهام موكلة إلى لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية لتغير المناخ، وكذا التنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية وكذا الإدارات الخارجية بوزارتي الخارجية والبيئة ذات الصلة بالموضوع.

وينص القرار على أن تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارة البيئة، وهم: الدكتور محمد عبدالستار عبدالمنعم، مستشار وزير البيئة للشئون الأفريقية والمنظمات الدولية، السيد هشام السيد أحمد عيسى، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بجهاز شؤون البيئة، والسيد سمير طنطاوي، مدير مشروع «LECB».

كما تضم اللجنة ممثلين عن وزارة الخارجية، وهم: السفير محمود سامي، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والتنمية المستدامة، والمستشار محمد خليل، مدير شؤون البيئة. كما ينص القرار على أن لرئيس اللجنة أن يستعين بمن يراه لإنجاز أعمالها من خبراء أو ممثلي وزارة مختصة بأي موضوعات تعرض على اللجنة.