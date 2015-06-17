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الموافقة على 7مشروعات استثمارية جديدة بالمنطقة الحرة الاستثمارية بالاسماعيلية

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الموافقة على 7مشروعات استثمارية جديدة بالمنطقة الحرة الاستثمارية بالاسماعيلية الموافقة على 7مشروعات استثمارية جديدة بالمنطقة الحرة الاستثمارية بالاسماعيلية

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية عن الموافقة  على إنشاء عدد 7 مشروعات استثمارية جديدة بالمنطقة الحرة الاستثمارية العامة بالاسماعيلية تصل جملة تكلفتها إلى نحو 6.5 مليون دولار، تتيح نحو 270 فرصة عمل جديدة و تشمل مشروعات للخدمات البترولية و مشروعا لاعادة تعبئة المنظمات والرشاشات و مشروعا لتعميم و انتاج البرمجيات و مشروع لتخزين الجديد من وسائل النقل و قطع الغيار اللازمة لها.
> جاء ذلك خلال انعقاد جلسة اجتماع مجلس ادارة المنطقة الحرة برئاسة المحافظ و حضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة و اللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد و أسامة طلبة عبد العظيم رئيس الادارة المركزية للمنطقة.

و خلال الاجتماع تم استعراض و مراجعة الموقف التنفيذى لاعمال الترفيق و البنية الاساسية و التوسعات الجديدة للمنطقة والتى يجرى العمل بها على مساحة 35 فدان.

كما تم الموافقة على اعتماد التكاليف الاستثمارية لعدد من المشروعات الاخرى وفقا للميزانيات المقدمة منها لمجلس الادارة.
> و الموافقة على زيادة رأس المال المصدر و تعديل المادة “6″ من النظام الاساسى لعدد ثلاثة مشروعات اخرى و زيادة رؤوس اموالها بإجمالى مبلغ و قدره 55.35 مليون دولار.
> و فى ختام الجلسة أكد محافظ الاسماعيلية على ان المحافظة بكامل اجهزتها التنفيذية لا تدخر جهداً فى تقديم كافة التيسيرات و التسهيلات اللازمة لتشجيع الاستثمار و جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة للمنطقة و دعم المستثمرين الجادين .

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