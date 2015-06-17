خبايا خل التفاح لتنظيف البشرة في رمضان

يعمل خل التفاح على تعزيز الدورة الدموية في الجسم، والتي من شأنها أن تساهم في نضارة البشرة وترطيبها، كما أن خصائصه المطهرة تمنع تكوين الفيروسات والبكتيريا على الجلد، مما يترك بشرتك نظيفة وخالية من البكتيريا، فضلاً عن فوائده السحرية في تنظيم درجة حموضة الجلد ليبقى صحياً ومتوهجاً.

إليك استخدامات خل التفاح لنضارة بشرتك في شهر رمضان :

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1. لعلاج حب الشباب: قومي بوضع قطرات من خل التفاح على قطنة، وافركي بها وجهك جيداً، فذلك سيساعدك في تطهير بشرتك وعلاج حب الشباب.

2. قناع للوجه: امزجي ملعقة من خل التفاح مع ملعقة من صودا الخبز، وضعي المزيج على بشرتك، واتركيه لمدة عشر دقائق، ثم اشطفي وجهك بالماء الفاتر، فهذا القناع سيعمل على سد المسام وإزالة السموم المتراكمة على البشرة، وسيترك وجهك نظيفاً جداً.

3. مزيل للعرق: بسبب طبيعة خل التفاح الحامضية فهو يعمل كمضاد للبكتيريا، لذا جربي استخدامه تحت الإبط للعمل على وقف إنتاج الرائحة الكريهة، ولا تقلقي من رائحته النفاذة، فبعد وضعه وجفافه لن تلاحظي أي رائحة.

4. لعلاج الفطريات: يعتبر خل التفاح حلاً جيداً للتخلص من الفطريات، فقط ضعي الخل على المنطقة المصابة مرتين على الأقل يومياً، وقد يؤلمك هذا الأمر قليلاً، إلا أنه سيعالجها تماماً في فترة قصيرة.

5. حروق الشمس: إن التعرض للشمس بكثرة قد يؤذي البشرة ويحرقها، ولعلاج هذه الحروق قومي بتخفيف خل التفاح بالماء، ووضعه على المنطقة المصابة، ويفضل أن يكون الماء بارداً لتهدئة البشرة.

6. لترطيب الجسم: أضيفي خل التفاح إلى الماء الدافئ في الحمام الخاص بك، وانقعي جسمك فيه لبضع دقائق، فذلك سيساعدك على التخلص من السموم المتراكمة على الجسم، كما أنه يعطي لجسمك لمعاناً وترطيباً رائعاً.

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