للحامل مريضة السكر.. احترسى أعراض نقص السكر تتشابه مع أعراض الحمل

تتعرض الحامل مريضة السكر لبعض التغيرات التى تطرأ على الجسم نتيجة تعرضها لهرمونات الحمل والتى تتشابه أعراضها مع أعراض انخفاض مستوى السكر .

حول ذلك يقول الدكتور أحمد السبعاوى أخصائى أمراض السكر والغدد الصماء، إنه يجب على الحامل المريضة بالسكر الاهتمام بالحفاظ على نسبة مستوى السكر بالدم فى نطاق مسموح قبل وأثناء الحمل .

ويستكمل د. السبعاوى قائلا "تحتاج الحامل مريضة السكر أن تتبع استراتجية علاجية خاصة بفترة الحمل لتحقيق التوازن بين الغذاء الصحى والرياضة وتناول العلاج معا لكى تمر فترة حملها بأمان وسلام من خلال الآتى":

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1)الحامل مريضة السكر قبل الحمل

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2)الحامل مريضة السكر أثناء الحمل

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فعلى الرغم من التطور العلمى فى مجال السكر إلا أنه ستظل السيدات المصابات بمرض السكرى واللاتى يعانين من عدم انضباط مستوى السكر معرضات للحمل بجنين يحمل عيوبا خلقية، لذلك يجب عليهن مراقبة مستوى السكر بالدم بشكل جيد قبل حدوث الحمل.غالبا تتعرض الحامل مريضة السكر خلال فترة الحمل لحدوث ارتفاع أو انخفاض بمستوى السكر نتيجة إهمال تلقيها العلاج، لذلك تصبح الرعاية الصحية للحامل قبل وخلال الحمل أهمية كبرى.

ويتابع د. السبعاوى قائلا "تتعرض الحامل مريضة السكر للعديد من التغيرات بالجسم نتيجة هرمونات الحمل والتى تؤثر على مستوى السكر بالدم مما ينتج عنه الشعور بالإجهاد والتعب فقدان الشهية والرغبة فى القىء كثرة معدلات إخراج البول والتى تتشابه مع أعراض انخفاض نقص مستوى السكر مما يصعب على الحامل اكتشاف أعراض نقص السكر، لذلك عليها الحرص والمتابعة الدائمة وقياس السكر باستمرار.