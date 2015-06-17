عدم الاهتمام وسوء التغذية والحالة النفسية وراء تساقط الشعر

تساقط الشعر، من المشكلات التى تعانى منها العديد من الفتيات، وذلك نتيجة للإصابة ببعض الأمراض أو لسوء التغذية أو عدم الاعتناء مما يكون له تأثير سلبى على الشعر.

وحول هذا يقول الدكتور محسن سليمان أستاذ الأمراض الجلدية، إن مشكلة تساقط الشعر تعانى منها الكثير من الفتيات، وهناك العديد من الأسباب المسئولة عن هذه المشكلة، كالإصابة ببعض الأمراض العضوية كالأنيميا وغيرها، أو التعرض لمشكلة نفسية وسوء التغذية والابتعاد عن الأكلات التى تمد الجسم بالعناصر المعدنية المهمة التى تحافظ على الصحة.

يستكمل حديثه قائلا: "عدم الاهتمام بنظافة الشعر وتمشيطه يوميا، من الأسباب التى تؤدى إلى الإصابة بتساقط الشعر، لأن كلما كانت عدد مرات غسيل الشعر وتمشيطه قليل، أدى ذلك إلى زيادة معدل سقوطه.

فينصح د. محسن سليمان عند التعرض لمشكلة تساقط الشعر، بمعرفة السبب ومعالجته، بالإضافة إلى التغذية السليمة من خلال تناول الأكلات التى تحتوى على فيتامينات مهمة للشعر كعنصر الزنك، الذى يمثل أهمية كبيرة على صحة الجلد والشعر.