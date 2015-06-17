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5 حيل لتنظيف جسمك من السموم فى رمضان.. أهمها: اشرب خيار بالليمون

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5 حيل لتنظيف جسمك من السموم فى رمضان.. أهمها: اشرب خيار بالليمون 5 حيل لتنظيف جسمك من السموم فى رمضان.. أهمها: اشرب خيار بالليمون
ساعات قليلة ويحل علينا شهر المغفرة والرحمة شهر رمضان المبارك، ونبدأ الصيام لفترات طويلة، ومن المعروف أن للصيام العديد من الفوائد أولها تنظيف جسم الإنسان من السموم .

وحول ذلك تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، أن للصيام العديد من الفوائد أهمها تخليص الجسم من السموم المتراكمة داخله، وخاصة على منطقة الكبد.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، بعض النصائح التى تساعد على تنظيف جسم الإنسان وخاصة فى الشهر الكريم "رمضان"، ومنها:
>1- الإكثار من تناول الماء يزيد من التخلص من السموم المتراكمة داخل الجسم.
>2- عند الاستيقاظ من النوم وقبل السحور ينصح بتناول كوب من الماء الدافئ المضاف إليه عصير نصف ليمونة.
>3- تناول عصير الخيار بالليمون عن طريق دمج الاثنين معا وضربهما فى الخلاط، وتناولها بين الإفطار والسحور .
>4- تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالألياف كالبرتقال والمانجو والخس والخيار.
>5- ممارسة الرياضة تعد وسيلة جيدة للتخلص من السموم المتراكمة فى الجسم.

وتنصح أخصائية التغذية العلاجية، بضرورة اتباع هذه النصائح وذلك لوقاية الجسم والحد من تعرضه لتدمير خلاياه، وتقوية جهازه المناعية.

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مصر 365